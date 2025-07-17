В Ленобласти стартовал ремонт дороги от поселка Свердлова в сторону Всеволожска

Работы по масштабному дорожному ремонту начались во Всеволожском районе Ленинградской области. Обновлению подвергнется дорога от поселка имени Свердлова — через Разметелево в сторону Всеволожска, сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дорожное покрытие на трассе будут менять практически на всем ее протяжении. В настоящий момент подрядчик уже снял часть старого асфальта и приступил к укладке нового.

В целом на объекте планируется уложить 21,5 км нового асфальтобетонного покрытия, а также заменить водопропускные трубы, обновить остановочные павильоны, разместить дорожные знаки и нанести новую разметку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уточнили в дорожном комитете.

Также во Всеволожском районе продолжается ремонт другой дороги — от Новой Пустоши до Карьера Манушкино.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что реконструкция Колтушского шоссе в Ленобласти должна завершиться в 2027 году. На днях третий и четвертый этапы дорожного ремонта в этой локации проверил губернатор региона Александр Дрозденко.

Андрей Цедрик