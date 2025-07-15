Александр Дрозденко проверил этапы реконструкции Колтушского шоссе

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки во Всеволожский район проверил третий и четвертый этапы реконструкции Колтушского шоссе, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» участок до дороги Старая – Кудрово расширят до четырех полос, а также капитально отремонтируют трассу до Колтушей.

Все работы должны завершить в 2027 году. Реконструкция Колтушского шоссе уменьшит загруженность пути во Всеволожск, разгрузит Мурманское шоссе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что основные работы на транспортной развязке в Кудрово намерены завершить до конца года. В рамках строительства на объекте планируется проложить 6,5 км дорог и развязок, возвести новый путепровод над Мурманским шоссе.

Андрей Маркелов