МИД России обвинил Украину в торможении переговорного процесса

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова к третьему раунду переговоров с Украиной. По ее словам, переговорный процесс подвис из-за Украины.

«Вроде говорили, что им нужно стабильное и устойчивое перемирие, а, видите, от очередного раунда они то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут готовы проводить»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. На последней встрече стороны договорились об обмене военнопленными и передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня. Обсудить документы делегации должны на следующих переговорах, но перед этим, как поясняли украинские власти, должны быть завершены обмены.

Лусине Баласян