В Минводах рассмотрят дело о сокрытии денежных средств в особо крупном размере

В городе Минеральные Воды директор коммерческой организации и ее учредитель подозреваются в сокрытии денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по март 2024 года подозреваемые, осуществляя деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, сокрыли от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в общей сумме более 65 млн руб. С этой целью они проводили расчеты с контрагентами через подконтрольные им организации, минуя собственные расчетные счета.

Директор коммерческой организации и ее учредитель подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере»).

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Также следователем СК России принимаются меры для возмещения причиненного преступлением ущерба.

Валентина Любашенко