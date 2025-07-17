Президенту Ирана пришлось заказать такси из-за заглохшего автомобиля

Во время рабочей поездки в Тебриз президент Ирана Масуд Пезешкиан был вынужден заказать такси после того, как все три машины его кортежа заглохли. Это произошло после остановки автомобилей на заправке, где в машины залили смешанный с водой бензин. Об этом сообщило NasrNews со ссылкой на специнспектора президента Мустафу Моулави.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Некачественным бензином автомобили кортежа заправили при въезде на трассу Решт, уточнил господин Моулави. Машины остановились в провинции Казвин.

Господину Пезешкиану пришлось вызвать такси, чтобы доехать до Тебриза. Он не стал обращаться в администрацию провинции и начинать разбирательство, но, по словам господина Моулави, в такой опасной ситуации могут оказаться и обычные граждане.