«Вот такие вот перемены»

Исторический союз — Германия и Великобритания заключили соглашение, в том числе и о военной поддержке друг друга. Среди главных причин так называемая угроза с Востока, а также нестабильность нынешнего курса Соединенных Штатов. НАТО и пятая статья о коллективной обороне по-прежнему остаются актуальны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа всерьез решила вооружаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подписали в Лондоне историческое и по-своему беспрецедентное соглашение, которое, в частности, включает военную поддержку в случае нападения извне. Никто не скрывает, что в данный момент основная угроза исходит с Востока, от России. Потенциально опасный регион — Балтийское море. Среди прочего заявлено о необходимости укрепления восточного фланга Североатлантического альянса. Партнеры намерены разработать баллистическую ракету дальностью более 2 тыс. км и в целом осуществлять экономическую интеграцию в военной сфере и не только.

Подобный союз между этим странами действительно заключается впервые. В течение ХХ века они, как известно, дважды очень серьезно между собой воевали. И вот в веке XXI решили создать новое объединение. Почему и зачем? Среди причин называется ненадежность Америки с ее новым курсом и, собственно, указанная выше угроза с Востока. НАТО в целом остается, пятая статья действует, но, видимо, в новых условиях этого недостаточно. Приходится перестраивать военную промышленность, а делать это в кооперации намного проще, что не секрет.

Таким образом, мы видим реальное, а не на словах, подтверждение того, что Европа всерьез начала вооружаться. В этом есть немалая заслуга Дональда Трампа. Куда же без него. Хотя, наверное, главное — это все-таки события вокруг Украины. Можно рискнуть сказать, что дело идет к созданию новых общеевропейских вооруженных сил, куда вполне могут войти и ВСУ. Кроме того, Турция очень не против подобных интеграционных решений.

Так, вожделенное вступление Киева в НАТО может и не понадобиться.

Впрочем, пока это больше теория. На сегодня Старый Свет без США обойтись не может. В этой связи продолжается борьба за расположение нынешнего хозяина Белого дома. И определенные успехи на этом направлении достигнуты. Согласно многочисленным публикациям в западной прессе, сейчас буквально по всему миру собирают комплексы Patriot, дабы отправить украинскому союзнику. Возможно, что-то уже доставлено.

В общем и целом российская угроза появилась очень вовремя. В противном случае кризис объединенной Европы, а также НАТО казался бы неминуемым. Теперь же есть повод для консолидации. Военные приготовления приходят на смену мультикультурализму и толерантности. Вот такие перемены. И, конечно же, нельзя не отметить нового канцлера Германии, его энергию, с которой он бросился восстанавливать авторитет своей страны. Что получится в итоге, пока говорить рано, но для него это действительно вызов и шанс, который он не хочет упускать.

Соответственно, и Великобритания не прочь восстановить былую мощь короны, но сегодня она находится в очень тяжелом и сложном положении, в том числе и в военной сфере. Мощь вооруженных сил, конечно, оставляет желать лучшего, поэтому, как было сказано выше, интеграция явно не помешает.

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Дмитрий Дризе