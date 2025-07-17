Мария Шарапова выставила на продажу дом в США за $25 млн

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова собирается продать дом в США за $25 млн. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Termopanevalcea Фото: Termopanevalcea

Особняк с видом на океан, построенный по индивидуальному проекту, располагается в районе Манхэттен-Бич (примерно в 32 километрах от центра Лос-Анджелеса). Свой прошлый дом, который располагался там же, Шарапова продала за $5 млн в 2015 году. По информации издания, экс-теннисистка хочет продать недвижимость, поскольку большую часть времени проводит у мужа — британского миллионера Александра Гилкса.

Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема (Wimbledon-2004, US Open 2006, Australian Open-2008, Roland Garros-2012, 2014). В 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне. Россиянка возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации пять раз. В общей сложности она занимала первое место на протяжении 21 недели.

Таисия Орлова