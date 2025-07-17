В Таганроге подготовили к отопительному сезону 50% домов

Власти Таганрога подготовили к отопительному сезону 2025-2026 годов 517 из более одной тыс. многоквартирных домов, а также обследовали 47 км из 110 км тепловых сетей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, к зиме готовы 103 из 220 объектов социальной сферы. Плановое техническое обслуживание выполнено на 16 из 37 источников тепловой энергии.

Кроме того, приведены в готовность 29 из 76 котельных, которые обслуживают жилой фонд. Обследованы и подготовлены 10 из 27 центральных тепловых пунктов.

«Вопросы, связанные с подготовкой к зиме, волнуют жителей города. Поэтому держу на личном контроле выполнение каждого этапа работ»,— заключила глава Таганрога.

Валентина Любашенко