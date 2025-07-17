В Дагестане сотрудника казначейства обвиняют в получении взятки через посредника

Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении контролера-ревизора отдела управления Федерального казначейства по Республике Дагестан и местного жителя. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году контролер-ревизор в ходе проверки использования средств выделенной субсидии выявил нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, в связи с чем сообщил ему о необходимости передать через посредника взятку в виде денег в сумме 410 тыс. руб. (2% от суммы субсидии) за ненаправление предписания о возврате выделенных бизнесмену бюджетных средств. Предприниматель сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов.

По достигнутой договоренности взятку бизнесмен положил в багажник автомобиля, принадлежащего посреднику.

После передачи посредником денежных средств взяткополучателю обвиняемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, проводившими оперативно-разыскные мероприятия.

Уголовное дело прокуратура направила в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко