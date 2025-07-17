В Ростове из-за неработающих кондиционеров в автобусах оштрафуют перевозчиков

В Ростове-на-Дону за неисправные системы кондиционирования в автобусах к ответственности привлекут компании-перевозчики. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Владимир Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кирьянов / РИА "Воронеж", Коммерсантъ Фото: Михаил Кирьянов / РИА "Воронеж", Коммерсантъ

«В течение недели, с 6 по 13 июля, была проверка 756 автобусов. Акцент был сделан на маршруты, обслуживающие Северный и Западный районы города»,— пояснил замглавы городской администрации.

По словам господина Иванова, в ходе инспекции выявлено 25 фактов некорректной работы кондиционеров в транспортных средствах. По итогам выявленных нарушений компаниям, осуществляющим перевозки, будут назначены штрафные санкции.

Валентина Любашенко