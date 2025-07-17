Володин призвал МВД присмотреться к работе Минтруда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к МВД с призывом «присмотреться» к деятельности Минитруда. Поводом стало формирование перечня профессий, позволяющего привлекать иностранных специалистов без обязательного тестирования на знание русского языка и истории страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На пленарном заседании господин Володин выразил недоумение по поводу включения в список таких профессий, как водитель, демонстратор одежды, продавец и социальный работник. Он подчеркнул, что эти специалисты обязаны владеть языком, поскольку их работа связана с общением с людьми и знанием российских законов. «Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель, такие категории, как продавец? Ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать. Сегодня не знают?» — заявил глава Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что освобождение от языкового теста для иностранных работников в этих сферах может привести к притоку мигрантов на льготных условиях в профессии, которые могли бы занимать граждане России. Господин Володин призвал Министерство труда подготовить разъяснения по критериям формирования данного перечня.