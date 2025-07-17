Арестованы обвиняемые в даче взяток гендиректору «Ярдормоста»

Кировский районный суд Ярославля 17 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца двум физическим лицам, которые обвиняются в даче взяток должностному лицу. Речь идет о взятках генеральному директору АО «Ярдормост» Дмитрию Драному, сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации издания, «обвиняемые в даче взяток имели бизнес-интересы в Кирове и Казани». «Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший сити-менеджер Кирова, гендиректор АО «Ярдормост» Дмитрий Драный арестован в Ярославле по обвинению в получении взяток.

В его деле три эпизода, по версии следствия, он начал брать деньги от коммерческих организаций в первый год работы главой ярославского областного предприятия за благоприятствование в заключении коммерческих контрактов. Следователи предполагают, что общий размер взяток превысил 10 млн руб.

Алла Чижова