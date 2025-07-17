Fan ID набрал проценты

Лидером по динамике оформления Fan ID за прошедший сезон стал петербургский «Зенит». По данным Минцифры РФ, за этот период количество болельщиков клуба, получивших карты идентификации, без которых невозможно попасть на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), возросло на 18,6%, до 213,6 тыс. Следом идут московский «Спартак» (+15,9%, 182,6 тыс.) и чемпион страны «Краснодар» (+11,6%, 133,6 тыс.) У других столичных клубов прирост скромнее, чем у «Спартака»: у ЦСКА он составил 11,2% (до 128,9 тыс.), у «Локомотива» — 6,1% (до 70,6 тыс.), у «Динамо» — 6% (до 68,8 тыс.). В министерстве сообщили, что при анализе предпочтений болельщиков учитывали данные о купленных билетах.

Эти данные соответствуют рейтингу посещаемости чемпионата России. После введения Fan ID три года назад она резко упала, а за прошедший сезон был зафиксирован небольшой ее рост (+8,9%) по сравнению с сезоном позапрошлым. В среднем на матчах РПЛ присутствовало 12 153 человека.

Заполняемость стадионов на матчах чемпионата России оставалась на сравнительно низком уровне. Стабильно собирать хотя бы наполовину полные трибуны удавалось лишь четырем командам из шестнадцати, игравших в высшем дивизионе. Этот рейтинг возглавляет вылетевший во вторую по силе лигу воронежский «Факел» (85,1%), на 10-тысячную арену которого в среднем приходило более 8,5 тыс. зрителей. Дальше идут «Краснодар» (78,3%, 27,6 тыс. человек), «Зенит» (56,6%, 35,7 тыс.) и московское «Динамо» (51,2%, 3,2 тыс.)

Роман Левищев