В Горно-Алтайске введут запрет на запуск дронов и перевозку опасных грузов

Запрет на использование БПЛА в целях безопасности введут на территории Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай. Кроме того, ограничения распространяются на перевозку опасных грузов, включая взрывчатые вещества, радиационные материалы, токсичные химикаты, оружие и боеприпасы, сообщает правительство региона.

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Запрет будет действовать с 07:00 20 июля до 00:00 27 июля. Исключения составят полеты представителей органов власти, а также полеты, организованные для авиасопровождения международного ралли «Шелковый путь».

«Перевозка топлива, горюче-смазочных материалов и иных опасных грузов, инкассация денежных средств возможна с 23:00 до 07:00», — уточнили в правительстве республики.

Александра Стрелкова