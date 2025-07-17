В Предгорном округе суд взыскал компенсацию за укусы бездомной собаки

Суд взыскал с администрации Предгорного округа Ставропольского края 60 тыс. руб. компенсации морального вреда двум девочкам 7 и 8 лет, пострадавшим от нападения бездомной собаки в апреле 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, инцидент произошел в апреле на территории округа, когда дочери жительницы ст. Суворовской подверглись атаке бездомной собаки. С укушенными ранами ног девочек доставили в медицинское учреждение, где им оказали помощь. Мать детей обратилась в прокуратуру Предгорного района с жалобой на нарушение законодательства об ответственном обращении с животными.

«Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, которым действенные меры по решению данной проблемы на территории Предгорного округа не приняты», — сообщили в прокуратуре.

Для защиты прав несовершеннолетних прокурор подал в суд иски о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда на общую сумму 60 тыс. руб. Требования прокурора суд удовлетворил.

Валентина Любашенко