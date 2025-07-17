За минувшие сутки в водоемах на территории Ленобласти утонули четыре человека

Четыре человека утонули в водоемах Ленинградской области за минувшие сутки. Такую печальную статистику 17 июля приводит региональное Следственное управление СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Так, на берегу озера Симагинское в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения с признаками утопления в воде. Помимо этого, на берегу реки Рощинка у поселка Рощино того же района найдено тело мужчины 1978 года рождения.

Тело несовершеннолетнего 2008 года рождения спасатели достали из воды на неофициальном пляже на Новоладожском канале в деревне Шальдиха Кировского района. В поселке Шапки Тосненского района тело утонувшего мужчины 1983 года рождения обнаружили в карьере № 4.

По всем фактам проводятся доследственные проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения, отметили в СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор не признал пригодным для купания ни один из 24 пляжей на территории Санкт-Петербурга.

Андрей Цедрик