В Ярославль приехали 50 жителей Курской области

В Ярославль 17 июля прибыла группа, состоящая из 50 жителей Курской области, в рамках программы психологической реабилитации. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В группу входят семьи с детьми, которые проживают на территории, подвергающейся атакам. Организацией поездки занимался Комитет семей воинов Отечества.

«В течение двух дней для участников программы запланировано посещение знаковых духовных центров региона: Гарнизонного храма Михаила Архангела в Ярославле, Толгского женского монастыря и Воскресенского собора в Тутаеве»,— сообщили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне в Ярославль прибыли дети из Акимовского района Запорожской области и Белгородской области на отдых.

Алла Чижова