В Ярославль приехали дети из Запорожской области

5 июня в Ярославль прибыли 75 детей из Акимовского района Запорожской области. Губернатор Михаил Евраев пояснил, что ребята приехали на отдых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Они проведут две недели в лагере имени Горького. Для ребят подготовили насыщенную программу. В планах – посещение музеев Гаврилов-Яма и прогулка по Волге на теплоходе»,— рассказал господин Евраев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что 1 июня на отдых в регион приехали дети из Белгородской области. Они проведут в Ярославской области месяц: первые две недели — в лагере имени Матросова, вторые — в Ярославской санаторно-лесной школе.

Алла Чижова