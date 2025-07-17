СК возбудил уголовное дело по факту избиения подростка в ТРК «Норд» в Петербурге

Группа подростков избила сверстника в ТРК «Норд» на проспекте Просвещения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело (ст. 213 УК РФ, Хулиганство), сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным городских СМИ, 16-летний молодой человек, проживающий в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти, обратился к медикам вечером 16 июля. Врачи детской городской больницы № 1 диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы лба и грудной клетки. Его состояние оценили как среднетяжелое. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Подозреваемые уже задержаны, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое пассажиров автобуса № 119 избили контролера на Ивановской улице.

Дарья Астанина