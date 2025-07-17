Власти Черкесска планируют привлечь 165 млн рублей для пополнения бюджета

Финансовое управление мэрии объявило аукцион на право предоставления городу возобновляемой кредитной линии с лимитом 165 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные собственной системы анализа закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитную линию для частичного финансирования дефицита муниципального бюджета и погашения долговых обязательств Черкесска планируют привлечь на срок до 20 июля 2026 года, по ставке 23,5% годовых сроком на 347 дней.

Подать заявки на участие в аукционе потенциальные кредиторы могут до 25 июля, итоги подведут 28 июля.

Уточняется, что доходы бюджета Черкесска в 2025 году составляют 3,5 млрд руб., расходы —3,6 млрд руб., дефицит — 25,6 млн руб. (0,7% от расходов). Верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года установлен в размере почти 288 млн руб.

Наталья Белоштейн