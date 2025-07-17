Ростехнадзор нашел нарушения в работе Нижегородской канатной дороги

Волжско-Окское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации Нижегородской канатной дороги. Внеплановую проверку в отношении ООО «Урбантех Сервис», обеспечивающего работу дороги, проводили после появления в СМИ информации о неисправном механизме открывания и закрывания дверей одной из кабин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 19 июня пассажиры проехали в кабинке с незакрытой дверью. Как позднее пояснили представители дороги, у кабинки была зафиксирована неисправность механизма, пассажиров высадили на станции, но нерабочую кабинку оставили на линии, чтобы «сохранить стабильность движения и избежать образования очередей». Двери кабины были закрыты, однако один из стоявших пассажиров самостоятельно открыл их и вошел внутрь, чего делать было нельзя.

В Ростехнадзоре установили, что должностное лицо канатной дороги не прошло аттестацию по вопросам промышленной безопасности. Также стало нарушением то, что неисправную кабину не сняли с линии сразу после инцидента, а эксплуатацию дороги не приостановили.

По итогам проверки выдано предписание со сроками устранения нарушений. В отношении юрлица и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 9.1 КоАП РФ. Добавим, максимальное наказание по этой статье для юрлиц — приостановка деятельности на 90 суток.

В компании «Урбантех Сервис», комментируя претензии надзорного ведомства, сообщили, что неисправную кабину отремонтировали, совместно с представителями производителя проверили механизмы открывания и закрывания всех кабин. Также доработали инструкции с акцентом на действия персонала в различных ситуациях.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной на канатной дороге установили 56 новых кабинок вместо 38 старых. Работы выполняла компания «Урбантех». Из бюджета на модернизацию канатной дороги направили 756 млн руб.

Галина Шамберина