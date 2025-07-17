В Кабардино-Балкарии отремонтируют девять мостов к осени 2025 года

В Кабардино-Балкарии завершили ремонт пяти мостов на трассе «Чегем-2 — Булунгу». Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Перед дорожниками поставлена задача обновить девять мостов общей протяженностью около 215 метров. Каждая переправа нуждается в полной реконструкции.

«К ремонту приступили в марте и на сегодняшний день выполнили порядка 70% от запланированного: на пяти мостах работы завершены, на остальных четырех — близятся к окончанию», — сообщили представители ведомства.

Сдать объекты в эксплуатацию планируют осенью 2025 года. Реализация проекта позволит не только повысить качество жизни местного населения, но и откроет новые возможности для развития туризма.

Валентина Любашенко