В Екатеринбурге на выборах губернатора Свердловской области используют КОИБы

Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании на досрочных выборах губернатора Свердловской области 14 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В распоряжении избиркома имеется 501 КОИБ, из которых 500 будут использоваться на участках Екатеринбурга. Их равномерно распределят между районами города, при этом в пределах одной территориальной избирательной комиссии (ТИК) будет применяться только один тип КОИБ.

КОИБ-2017 будут применяться в Железнодорожной, Орджоникидзевской и Академической ТИК, а в остальных районах Екатеринбурга будут использованы КОИБ-2010.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 12, 13 и 14 сентября. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов в течение трех дней подряд.

Полина Щуцкая