Возврату подлежит

В России запустили первый бесплатный сервис юридической помощи для возврата денег за некачественные товары и услуги. Он работает на платформе «Т-Банк Возврат» и открыт для всех жителей России, даже если они не клиенты Т-Банка. Оспорить покупку можно независимо от способа оплаты: картой любого банка, наличными или переводом. Пользователю нужно описать проблему на сайте проекта, и затем в течение суток он получит консультацию специалистов. Они подскажут, как лучше вернуть деньги в разных ситуациях, ответят на вопросы и при необходимости помогут подготовить документы, в том числе для обращения в суд. Подробности — у Ильи Сизова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О том, будет ли такой сервис пользоваться спросом, рассуждает адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Даниил Черных-Аипов: «Учитывая обороты маркетплейсов, при такой концентрации рынка потребители будут все чаще сталкиваться с проблемами в виде отказов в возврате денег за некачественные товары, навязанные услуги, скрытые платежи за возврат товара. Можно сказать, что потребители готовы идти на реальные шаги по защите своих прав. Однако большая часть из них сталкивается со сложностями в части определения алгоритма действий, и многие останавливаются на этапе диалога, так как не знают, как себя вести дальше. В этой связи наличие такой помощи в лице Т-Банка поможет той части населения, которая не может по каким-либо причинам обратиться к юристам или самостоятельно разобраться в сложившейся проблеме».

Практика показывает эффективность такого подхода. В Т-Банке описали несколько типичных примеров: покупатель оформляет заказ на маркетплейсе, но товар задерживается на таможне, а иностранный продавец исчезает. Несмотря на это, претензию направляют площадке как агенту в сделке — и сумму полностью возвращают. Другой показательный случай связан с остатком депозита после проведения мероприятия. Он составил почти половину суммы, но заведение возвращать деньги отказалось, сославшись на внутренние правила. Благодаря юридической поддержке был подготовлен иск, и суд признал правоту потребителя. При этом, по оценкам аналитиков, россияне, которые не оспаривают такие сделки, ежегодно теряют 78 млрд руб. Хотя запрос на отстаивание прав есть, отмечает председатель Союза потребителей России Алексей Койтов:

«В госорганы в целом по стране около миллиона жалоб потребителей поступает — в Роспотребнадзор, органы местного самоуправления. Недовольства и причин для жалоб меньше не становится. Но мораторий, который у нас вначале пандемии вводился, а потом перекочевал уже в закон и стал постоянным, ограничивает возможности Роспотребнадзора реагировать на обращения потребителей и дает бизнесу возможность еще больше нарушать. Поэтому люди просто понимают, что где-то цена вопроса небольшая, и это нерентабельно, где-то времени жалко, то есть здесь тренд негативный».

По данным «Общественной потребительской инициативы», каждый второй россиянин сталкивался с необходимостью оспорить покупку в интернете и другие операции. В таких ситуациях чаще всего обращаются напрямую к продавцу. Второй по популярности вариант — ничего не делать. Хотя, как говорят собеседники “Ъ FM”, если дело доходит до суда, в восьми из десяти случаев вопрос решается в пользу потребителя.