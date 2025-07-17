Европейский университет оштрафовали на 250 тыс. рублей

Смольнинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Европейский университет на 250 тыс. руб. по протоколу о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП), сообщила пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что поводом для протокола стал аналитический отчет университета на тему «Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий».

Суд постановил, что в этом отчете сотрудники университета унижают «достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе "российские судебные эксперты"».

Как передает корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда, на заседании адвокаты указывали на отсутствии в отчете «унижений кого-либо». Более того, в 2021 году отчет был представлен на публичной конференции, на саму научную работу дали свои рецензии профессора и доктора наук.

«Фонтанка» поясняет, что отчет был составлен на основе десятков интервью с различными специалистами, в том числе адвокатами, следователями и судьями. Адвокаты на заседании также представили отзывы на отчет двух специалистов, в том числе из Института русского языка имени Виноградова РАН.

Полина Мотызлевская