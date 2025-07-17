Российские силы ПВО сбили 17 беспилотников за два часа

Российские средства ПВО в период с 12:00 до 14:00 мск уничтожили 17 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Десять беспилотников сбиты над территорией Брянской области, шесть — над Калужской, еще один — над Белгородской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 14:33 мск, что украинский дрон ударил по легковому автомобилю в селе Чайки Белгородского района. Ранен водитель.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ударах беспилотников пострадавших и разрушений в регионе нет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пока ситуацию не комментировал.

Ранее сегодня Минобороны России отчиталось о 308 украинских БПЛА и двух ракетах большой дальности «Нептун», сбитых за сутки.