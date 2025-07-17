Минобороны: силы ПВО России уничтожили 308 беспилотников за сутки

Российские средства ПВО сбили за сутки 308 БПЛА и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также в заявлении ведомства сказано, что российские военнослужащие нанесли поражение предприятию по производству дронов, местам хранения и управления БПЛА, укрытиям комплексов ПВО, объектам полевого аэродрома и пунктам временной дислокации ВСУ в 133 районах в зоне СВО.

По данным военного ведомства, над регионами России в ночь на 17 июля было перехвачено 122 беспилотника ВСУ.