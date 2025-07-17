Выпавший из окна в Ижевске 7-летний ребенок скончался в больнице

7-летний ребенок, выпавший из окна квартиры в Ижевске, скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетний упал с третьего этажа дома на улице Леваневского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, два ребенка 12 и 7 лет выпали из окон квартир в Ижевске 16 июля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева во «ВКонтакте».

12-летний подросток погиб. Он упал с пятого этажа дома на улице Оружейника Драгунова. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

По словам детского омбудсмена, дети из разных семей и между собой не связаны, оба находились дома без контроля родителей.