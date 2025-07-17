В Ижевске возбуждено дело после гибели выпавшего из окна 12-летнего ребенка

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) после гибели 12-летнего подростка, выпавшего из окна, сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это произошло в Ижевске. Несовершеннолетний упал с балкона квартиры на пятом этаже дома на улице Оружейника Драгунова 16 июля. От полученных травм ребенок спустя непродолжительное время скончался в медучреждении. Специалисты ведомства осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родители ребенка и свидетели допрашиваются.

В этот же день еще один ребенок выпал из окна. Это произошло в доме на улице Леваневского в Ижевске. 7-летний несовершеннолетний выпал из окна квартиры на третьем этаже, оперевшись на москитную сетку. Блокаторы на окнах отсутствовали. Ребенку оказывается медпомощь. Организована доследственная проверка.