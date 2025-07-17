На Ставрополье рассмотрят уголовное дело о покушении на жестокое убийство

Прокуратура Труновского района Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью»). Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 26 апреля 2025 года в одном из домовладений с. Труновского в процессе распития спиртных напитков между обвиняемой и местным жителем произошел конфликт. В ходе ссоры женщина облила потерпевшего горючей смесью, после чего подожгла его зажигалкой.

Довести преступный умысел до конца обвиняемой не удалось, мужчина остался жив благодаря помощи свидетеля конфликта, который потушил пламя и своевременно оказал медицинскую помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Труновский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Валентина Любашенко