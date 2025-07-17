Французские спецслужбы заподозрили Килиана Мбаппе во взятке полицейским

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подозревается в даче взятки сотрудникам полиции. Об этом сообщает газета Le Canard Enchaine.

По информации источника, после чемпионата мира 2022 года, который прошел в Катаре, Мбаппе решил пожертвовать сумму бонуса за участие в турнире сотрудникам полиции, которые обеспечивали безопасность игрокам сборной Франции. В июле 2023 года четверо полицейских получили от форварда по €30 тыс., а их начальник — €60,3 тыс. Через два года Национальная инспекция полиции (IGPN) начала административное расследование в их отношении. По данным газеты, перед переводом средств Мбаппе проконсультировался со своим налоговым юристом, который подтвердил, что получатели «обычных пожертвований» не обязаны подавать налоговую декларацию.

По версии французских спецслужб, денежные переводы могли быть скрытой оплатой за частные охранные услуги. Офицер полиции, которому Мбаппе выплатил €60,3 тыс., был замечен рядом с футболистом во время его поездок в Камерун и в департамент Воклюз летом 2023 года. Полиция может расценить эти эпизоды как нарушение служебной этики.

Таисия Орлова