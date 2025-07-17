В футболе могут изменить правило исполнения пенальти и расширить функционал VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) — организация, которая занимается регулированием правил игры — рассматривает возможность внесения довольно глубокого изменения в правила исполнения пенальти в игровое время, сообщает The Times. Речь об упразднении правила добивания: по задумке, если вратарь отражает 11-метровый удар, игровой эпизод завершается.

Помимо этого, в IFAB идут «дискуссии о правилах применения системы VAR». Обдумывается возможность расширения функций видеоассистентов рефери. Они могут быть вовлечены в принятие решения о вторых желтых карточках (сейчас просматриваются лишь эпизоды с прямыми красными) и назначении угловых ударов.

В случае, если какие-то поправки в существующий кодекс правил будут внесены, они вступят в силу 1 июня 2026 года, то есть будут применяться на чемпионате мира, который пройдет следующим летом в США.

Арнольд Кабанов