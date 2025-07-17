За чей счет прибор учета? Остерегайтесь мошенников!

Несмотря на то, что с 1 июля 2020 года владельцы жилья избавлены от обязанности устанавливать приборы учета электроэнергии, южноуральцы становятся жертвами недобросовестных фирм, предлагающих платные услуги по замене и проверке электросчётчиков, которые на самом деле предоставляются ООО «Уралэнергосбыт» и сетевыми организациями бесплатно.



Услуги по проверке, замене или опломбировке счетчиков электроэнергии для жителей многоквартирных домов возложены на ООО «Уралэнергосбыт», для частных домов – на сетевые организации (ПАО «Россети Урал», ООО «ЭКМ», ООО «ЭСК», ООО «ТМК ЭНР», МУП «ГУК», АО «Оборонэнерго» филиал Уральский, СП Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»).

Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?

ООО «Уралэнергосбыт» и сетевые организации всегда заранее согласовывают дату визита.

НИКОГДА не берут плату за замену неисправных приборов учёта.

Сотрудники никогда не требуют переходить по сомнительным ссылкам, вводить данные на портале Госуслуг или сообщать коды из СМС.

Если вас торопят, пугают штрафами и требуют немедленной замены счётчика – это верный признак мошенничества!

В каких случаях ООО «Уралэнергосбыт» и сетевые организации окажут услугу бесплатно?

отсутствие счетчика;

выход счетчика из строя;

истечение срока эксплуатации счетчика;

истечение межповерочного интервала.

Могут ли ООО «Уралэнергосбыт» и сетевые организации заменить счетчик в иных случаях - не связанных с его утратой, выходом из строя или неисправностью?

Да, это возможно по вашему желанию, но такая услуга является платной и порядок ее оказания регламентирован законом.

Как подать заявку на замену неисправного счётчика бесплатно?

Обратитесь с заявкой в ООО «Уралэнергосбыт» через интернет-приёмную на сайте, чат в «ВКонтакте», мессенджер «Телеграм» или по телефону +7 351 22-22-500.

Если вы проживаете в частном доме, ваша заявка будет автоматически направлена в сетевую организацию. Вы также можете обратиться в сетевую организацию напрямую. Узнать, к какой сетевой организации присоединён ваш дом, вы можете в сервисе «Отключения и качество энергоснабжения»).

Какие риски для клиентов, если они согласятся на платную услугу по проверке, поверке, замене, опломбировке?

Соглашаясь на платную проверку и замену прибора учёта иной организацией, вы рискуете понести затраты (от 6000 рублей и выше). При этом допуск в эксплуатацию счетчиком в любом случае должен быть проведен ООО «Уралэнергосбыт» либо сетевой организацией. Ненадлежащая установка счетчика может привести к несанкционированному вмешательству в работу прибора учёта, что не позволит использовать его в расчётах.

Какие обязанности сохраняются за клиентом?

Своевременно оплачивать электроэнергию, передавать показания, обеспечивать целостность приборов, если он находится в границах земельного участка или внутри помещения, и обеспечивать доступ сотрудникам ООО «Уралэнергосбыт» или сетевой организации для проведения работ по обслуживанию.

«Несколько лет мы сталкиваемся с различными уловками недобросовестных электриков: они раскидывают в почтовые ящики угрожающие уведомления, звонят через мессенджеры, совершают поквартирный обход, представляясь сотрудниками «Уралэнергосбыта». Важно знать: замена и проверка счетчиков для жителей ООО «Уралэнергосбыт» и сетевыми организациями абсолютно бесплатны! Если от вас требуют замены счётчика, лишний раз проверьте информацию через официальные чаты или кол-центр нашей компании», - комментирует первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Будьте бдительны и не позволяйте себя обмануть!

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») – совместное предприятие ПАО «Форвард Энерго» и АО «Энергосбытовая компания «Восток», образованное сторонами на паритетных началах. С 1 июля 2019 года ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Компанией учреждены два дочерних общества. ООО «Новая энергия» оказывает услуги по энергоснабжению в сегменте B2B. ООО «Новые коммунальные решения» выполняет функционал единого расчетного центра, имеет более 2 млн клиентов по разным услугам и 49 точек обслуживания.

ООО «Уралэнергосбыт»