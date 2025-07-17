За чей счет прибор учета? Остерегайтесь мошенников!
Несмотря на то, что с 1 июля 2020 года владельцы жилья избавлены от обязанности устанавливать приборы учета электроэнергии, южноуральцы становятся жертвами недобросовестных фирм, предлагающих платные услуги по замене и проверке электросчётчиков, которые на самом деле предоставляются ООО «Уралэнергосбыт» и сетевыми организациями бесплатно.
Услуги по проверке, замене или опломбировке счетчиков электроэнергии для жителей многоквартирных домов возложены на ООО «Уралэнергосбыт», для частных домов – на сетевые организации (ПАО «Россети Урал», ООО «ЭКМ», ООО «ЭСК», ООО «ТМК ЭНР», МУП «ГУК», АО «Оборонэнерго» филиал Уральский, СП Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»).
Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
- ООО «Уралэнергосбыт» и сетевые организации всегда заранее согласовывают дату визита.
- НИКОГДА не берут плату за замену неисправных приборов учёта.
- Сотрудники никогда не требуют переходить по сомнительным ссылкам, вводить данные на портале Госуслуг или сообщать коды из СМС.
- Если вас торопят, пугают штрафами и требуют немедленной замены счётчика – это верный признак мошенничества!
В каких случаях ООО «Уралэнергосбыт» и сетевые организации окажут услугу бесплатно?
- отсутствие счетчика;
- выход счетчика из строя;
- истечение срока эксплуатации счетчика;
- истечение межповерочного интервала.
Могут ли ООО «Уралэнергосбыт» и сетевые организации заменить счетчик в иных случаях - не связанных с его утратой, выходом из строя или неисправностью?
Да, это возможно по вашему желанию, но такая услуга является платной и порядок ее оказания регламентирован законом.
Как подать заявку на замену неисправного счётчика бесплатно?
- Обратитесь с заявкой в ООО «Уралэнергосбыт» через интернет-приёмную на сайте, чат в «ВКонтакте», мессенджер «Телеграм» или по телефону +7 351 22-22-500.
- Если вы проживаете в частном доме, ваша заявка будет автоматически направлена в сетевую организацию. Вы также можете обратиться в сетевую организацию напрямую. Узнать, к какой сетевой организации присоединён ваш дом, вы можете в сервисе «Отключения и качество энергоснабжения»).
Какие риски для клиентов, если они согласятся на платную услугу по проверке, поверке, замене, опломбировке?
Соглашаясь на платную проверку и замену прибора учёта иной организацией, вы рискуете понести затраты (от 6000 рублей и выше). При этом допуск в эксплуатацию счетчиком в любом случае должен быть проведен ООО «Уралэнергосбыт» либо сетевой организацией. Ненадлежащая установка счетчика может привести к несанкционированному вмешательству в работу прибора учёта, что не позволит использовать его в расчётах.
Какие обязанности сохраняются за клиентом?
Своевременно оплачивать электроэнергию, передавать показания, обеспечивать целостность приборов, если он находится в границах земельного участка или внутри помещения, и обеспечивать доступ сотрудникам ООО «Уралэнергосбыт» или сетевой организации для проведения работ по обслуживанию.
«Несколько лет мы сталкиваемся с различными уловками недобросовестных электриков: они раскидывают в почтовые ящики угрожающие уведомления, звонят через мессенджеры, совершают поквартирный обход, представляясь сотрудниками «Уралэнергосбыта». Важно знать: замена и проверка счетчиков для жителей ООО «Уралэнергосбыт» и сетевыми организациями абсолютно бесплатны! Если от вас требуют замены счётчика, лишний раз проверьте информацию через официальные чаты или кол-центр нашей компании», - комментирует первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.
Будьте бдительны и не позволяйте себя обмануть!
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») – совместное предприятие ПАО «Форвард Энерго» и АО «Энергосбытовая компания «Восток», образованное сторонами на паритетных началах. С 1 июля 2019 года ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Компанией учреждены два дочерних общества. ООО «Новая энергия» оказывает услуги по энергоснабжению в сегменте B2B. ООО «Новые коммунальные решения» выполняет функционал единого расчетного центра, имеет более 2 млн клиентов по разным услугам и 49 точек обслуживания.
ООО «Уралэнергосбыт»
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