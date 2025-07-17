Вход на станцию метро «Нарвская» будут ограничивать с конца августа до ноября

С конца августа по середину ноября на станции метро «Нарвская» будут временно ограничивать вход в связи с предстоящей заменой эскалаторов, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Согласно опубликованному графику, работу эскалаторов будут приостанавливать с 25 августа до 22 сентября, с 23 сентября по 20 октября и с 21 октября по 17 ноября. На ремонт подъемно-транспортных машин типа ЭМ-4 планируют потратить 44,6 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по факту хищения 440 тысяч рублей у петербургского метро возбудили уголовное дело. Индивидуальный предприниматель потратил указанную сумму, выданную в качестве аванса на поставку нутромера микрометрического.

Андрей Маркелов