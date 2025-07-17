171 га площади Нижнекамска будут переведены в состав Простоксинского сельского поселения. Это необходимо для создания новой ОЭЗ «Татнефти» «Зеленая долина-2». Соответствующее решение было принято депутатами Госсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь Нижнекамска уменьшат на 171 га для новой ОЭЗ «Татнефти»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Площадь Нижнекамска уменьшат на 171 га для новой ОЭЗ «Татнефти»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Проект планируют реализовать до четвертого квартала 2027 года. Капитальные затраты на реализацию оцениваются в 132 млрд руб. Планируется создать более 1 тыс. рабочих мест. Цель ОЭЗ — глубокая переработка зерна и импортозамещение аминокислоты метионин для развития животноводчества.

В то же время в состав Нижнекамска включат часть Афанасовского сельского поселения площадью около 34 га для создания международного логистического хаба. Основным инвестором является группа компаний «Тэмпо». Планируется, что хаб сможет вместить до 120 тыс. тонн металлоконструкций. Объем инвестиций в проект составит 16 млрд руб. С помощью хаба планируется доставка металлопродукции с Урала через Черное море в Азербайджан и Турцию.

Ранее «Татнефть» подала заявку на создание ОЭЗ «Зеленая долина-2».

Диана Соловьёва