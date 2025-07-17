Палладий выкачают пошлинами

США намерены ввести пошлины на российский палладий. Об этом сообщил в Сенате заместитель госсекретаря Майкл Ригас. По его словам, это вопрос национальной безопасности, который требует ограничения поставок важнейших полезных ископаемых. В то же время размер таможенного сбора он не раскрыл. Прежде в Конгрессе пожаловались, что драгметалл из России «наводнил американский рынок», и это привело к снижению цен на собственную продукцию Соединенных Штатов. Там также напомнили, что единственная компания, которая добывает палладий в США, в сентябре 2024 года вынужденно уволила примерно сотню рабочих. По данным американской таможенной службы, в 2024-м страна импортировала российский палладий на сумму около $900 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Драгметалл широко используется в промышленности США, и предложенные пошлины могут крайне негативно сказаться на американских производителях, полагает советник гендиректора Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев: «Во-первых, палладий используется как катализатор в химической промышленности.

Во-вторых, это неоценимый металл в электронике, потому что все неокисляющиеся выводы и вводы делаются из палладиевых покрытий. Россия производит где-то порядка 40% палладия от мирового рынка. Я не думаю, что Соединенные Штаты являются основным потребителем. У нас много покупает Китай, у которого палладия просто нет. Я думаю, что данный драгметалл мы всегда продадим, это не вопрос. Какие в мире есть производители палладия? "Норильский никель" и Южноафриканская Республика. По моим представлениям, в самих Соединенных Штатах запасов палладия нет, поскольку он сопутствует сульфидным медным и медно-никелевым рудам. А у нас это как раз именно Норильский район».

На фоне заявления заместителя главы Госдепа США фьючерсы на палладий упали почти на 1,5% до примерно $1,2 тыс. за тройскую унцию. По итогам декабря 2024-го, драгметалл торговался на уровне всего $900. В случае принятия пошлин позитивная динамика максимум подвергнется кратковременной коррекции, говорит вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский. Но, по его словам, палладий все равно остается не самым оптимальным инвестиционным инструментом: «Структурный дефицит существует на рынке 12 лет. Палладий рос бы, даже если бы не было этой политической ситуации с пошлинами, санкциями и так далее.

Но глобально я скептически отношусь к этому металлу как к хорошей инвестиции. Если мы посмотрим на 2021 год, там палладий вырос почти до $3 тыс. за унцию, а потом упал за год-два до $900. То есть при такой волатильности обычному инвестору, наверное, не стоит этот металл покупать в свой портфель, тем более он не очень хорошо представлен в биржевом смысле. У нас есть инвестиции в металл в физической форме. Палладиевые монеты неликвидны. Есть биржевые инструменты — это фьючерсы, ETF-фонды, но там тоже присутствует порог входа. Но, если все-таки инвестировать в драгоценные металлы, то какой актив можно порекомендовать? Лучше рассматривать золото, серебро, они тоже активно растут. А платина и палладий — это очень волатильные металлы. Если вы готовы вкладываться на долгосрочную перспективу, от трех до пяти лет, то можно рассмотреть и палладий. Но на какие-то более короткие промежутки это, конечно, золото и серебро.

И не стоит забывать, что глобально палладий — это металл, который исключается автомобильной промышленностью из цепочек потребления.

Производители его активно замещают. Кстати, и платиной тоже. Здесь есть серьезные угрозы, которые могут быстро подорвать рост, который мы наблюдали последние несколько месяцев».

На США приходится около 1/5 всего мирового потребления палладия. Страна занимает второе место по этому показателю после Китая. В мае 2022-го Великобритания ввела 35-процентные пошлины на импорт палладия и платины из России. Но решение слабо отразилось на доходах российских производителей этих драгметаллов, заключают эксперты.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин