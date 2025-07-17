СК проверит разбирательства жителей и администрации станицы Ессентукской
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверки обращения жителей Ставропольского края о нарушении их прав. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
К главе ведомства обратились жители станицы Ессентукской. По их словам, местная администрация в судебном порядке пытается забрать земельные участки, находящиеся в их собственности с 2008 года. Власти также обвиняют жителей в самозахвате участков.
Процессуальная проверка проводится по ст. 293 УК РФ (халатность).