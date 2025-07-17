СК проверит разбирательства жителей и администрации станицы Ессентукской

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверки обращения жителей Ставропольского края о нарушении их прав. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К главе ведомства обратились жители станицы Ессентукской. По их словам, местная администрация в судебном порядке пытается забрать земельные участки, находящиеся в их собственности с 2008 года. Власти также обвиняют жителей в самозахвате участков.

Процессуальная проверка проводится по ст. 293 УК РФ (халатность).

Константин Соловьев