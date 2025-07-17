СВО продырявила бюджет Тувы

Республика Тыва значительно увеличила бюджетные расходы на цели, связанные со специальной военной операцией (СВО). В этом году они составят почти 1 млрд руб. — столько же, сколько за предыдущие три года вместе взятые. Основная доля средств предназначена на выплаты жителям региона, подписывающим контракт с Минобороны РФ. Тува — не единственный сибирский регион, где происходят подобные изменения в финансовом планировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масштабы поддержки участников СВО потребовали увеличения расходов в региональных бюджетах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Масштабы поддержки участников СВО потребовали увеличения расходов в региональных бюджетах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сумма расходов бюджета Тувы на цели, имеющие отношение к СВО, в 2025 году достигнет почти 1 млрд руб. Об этом 17 июля сообщил официальный портал региона со ссылкой на республиканское министерство финансов.

Верховный хурал уже внес соответствующие изменения в параметры бюджета. Расходы были увеличены с 65,88 млрд до 66,97 млрд руб. При доходах в объеме 64,87 млрд руб. дефицит составил 2,1 млрд руб. «Увеличение дефицита произошло главным образом за счет роста расходов на реализацию мероприятий социальной поддержки участников СВО и членов их семей, что является безусловным приоритетом для правительства республики»,— пояснили корректировку в минфине.

По данным республиканского правительства, первоначально в бюджете расходы на эти цели были утверждены в объеме 410 млн руб. В ходе корректировки добавлены 552,4 млн руб.

«Основная доля средств предназначена на выплаты гражданам, заключившим контракт»,— сообщили в кабмине.

Единовременная региональная выплата при подписании контракта в Туве составляет 400 тыс. руб. Кроме того, отметку в 30 млн руб. превысят расходы на организацию питания и проезд детей участников СВО, обучающихся в общеобразовательных организациях. Бюджет финансирует оздоровление ветеранов в санаторно-курортном комплексе «Чедер». Как писал «Ъ-Сибирь», в этом году там семидневную реабилитацию пройдут 210 демобилизованных. Республика оплачивает участникам СВО профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, в том числе по программе «Герои Тувы».

Примерно такую же сумму (1,07 млрд руб.) правительство Тувы потратило на связанные со спецоперацией вопросы в общей сложности за три предыдущих года — с 2022 по 2024. Эту цифру называл глава региона Владислав Ховалыг в апреле, отчитываясь перед депутатами верховного хурала о работе правительства в 2024 году. Тогда он, в частности, сообщил, что 234 семьи военнослужащих СВО получили земельные участки для строительства жилья, 1,6 тыс. военнослужащих — медицинскую помощь по принципу «зеленого коридора», 52 ветерана — доплату на приобретение высокотехнологичных протезов.

Для сравнения, около 1 млрд руб. планируется потратить на относящиеся к СВО цели и в Республике Алтай. Говоря об этом еще при представлении проекта бюджета в конце 2024 года, глава региона Андрей Турчак называл эту сумму «рекордной и весомой для республиканского бюджета». С 1 июля в Горном Алтае региональная выплата контрактникам выросла вдвое — с 400 тыс. до 800 тыс. руб. В середине марта на заседании правительства Республики Хакасия министр труда и социальной защиты Татьяна Раменская проинформировала коллег о том, что связанные с СВО расходы с начала 2025 года достигли 287 млн руб.

В начале мая были внесены изменения в бюджет Новосибирской области. В ноябре 2024 года вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко говорил о том, что в 2025-м власти региона намерены направить на связанные с СВО цели 10 млрд руб. В апреле же, представляя депутатам законодательного собрания бюджетные поправки, господин Голубенко сообщил о необходимости дополнительных расходов на эти цели в размере 2,85 млрд руб. В материалах новосибирского минфина уточнялось, что 2,1 млрд руб. из этой суммы пойдет на материальную помощь участникам СВО и членам их семей, 490,6 млн руб. — на единовременную выплату контрактникам. С 1 июля единовременная выплата в регионе вновь выросла, на этот раз с 1,1 млн до 1,6 млн руб.

Валерий Лавский