«Отсылка к визуальному ряду и незабываемому саундтреку»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как бренды отмечали юбилеи одной из самых знаковых картин о Джеймсе Бонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Montegrappa Фото: Montegrappa

В честь 60-летия «Голдфингера» компания Montegrappa решила выпустить ручки, посвященные одному из самых знаковых фильмов о Джеймсе Бонде. Лимитированная серия из 707 экземпляров с использованием отделки из драгоценных металлов и пера из 14-каратного золота — это отсылка не только к визуальному ряду, но и незабываемому саундтреку фильма. Любопытна, конечно, итальянская неспешность — юбилей был в 2024 году.

Давайте вспомним и другие люксовые товары, посвященные не просто Бонду, а именно «Голдфингеру». 50-летие фильма отмечала компания Omega. Сделала она это выпуском уникальных Seamaster Aqua Terra Goldfinger. Продали часы на тематических торгах Christie’s. Золотая модель ушла с молотка за 106 тыс. швейцарских франков, что было почти в восемь раз выше эстимейта.

А вот выпущенный к 60-летию «Голдфингера» пиджак N Peal еще в продаже. Купить его можно за 895 фунтов стерлингов на сайте компании, кроме «Бонд» и «Голдфингер» в описании товара еще несколько трендовых слов, а именно — переработанный ультралегкий кашемир.

Доступна к покупке и обувь Crocket & Jones из тематической коллекции к 60-летию фильма. За чуть меньше чем 1 тыс. фунтов стерлингов можно приобрести замшевые ботинки, как у Бонда в «Голдфингере».

Анна Минакова