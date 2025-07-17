«Арсенал» объявил о самом дорогом трансфере в женском футболе

Нападающая сборной Канады Оливия Смит перешла из «Ливерпуля» в «Арсенал» за рекордную для женского футбола сумму — 1 млн фунтов стерлингов (по данным газеты The Guardian). О подписании долгосрочного контракта сообщила пресс-служба команды.

В июле 2024 года Смит перешла в «Ливерпуль» из португальского «Спортинга» за 210 тыс. фунтов стерлингов. В прошлом сезоне она провела за английский клуб 25 матчей, в которых отметилась девятью забитыми мячами.

Ранее самым дорогим трансфером в женском футболе считался переход защитницы Наоми Гирмы из американского «Сан-Диего Вейв» в английский «Челси». В январе 2025 года лондонский клуб заплатил 890 тыс. фунтов.

Оливии Смит 20 лет. В 15 лет она дебютировала на международном уровне, став самым молодым игроком в истории сборной Канады. Всего за национальную команду футболистка провела 18 матчей, в которых забила четыре гола. Смит представляла сборную на чемпионате мира (2023) и на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (2024), где была признана лучшим молодым игроком турнира.

«Арсенал» — самый титулованный клуб в английском женском футболе. Команда является действующим победителем Лиги чемпионов. Клуб 12 раз выигрывал чемпионат страны.

Таисия Орлова