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Капремонт во Дворце спорта в Таганроге планируют завершить к сентябрю

Капремонт дворца спорта «Красный котельщик» в Таганроге завершили на 88%. Объект должны сдать к сентябрю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. На проведение реконструкции выделили 630 млн руб. Дополнительно для оснащения объекта выделили еще 40 млн руб.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

В настоящее время на объекте уже усилили несущие конструкции, привели в порядок все системы (водоснабжение, водоотведение и другие), а также отремонтировали кровлю, окна и трибуны. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке, а также на внутренних инженерных сетях электроснабжения, фасаде, продолжается благоустройство территории рядом с дворцом.

После ремонта здесь будут проводить подготовку по шести видам спорта: баскетболу, боксу, гандболу, легкой атлетике, современному пятиборью, спортивной борьбе.

Мария Хоперская

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