Где дронов больше, чем птиц

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 16 июля разрешила приграничным регионам использовать дополнительные формы голосования на сентябрьских выборах. Там также смогут провести волеизъявление досрочно, что позволит обеспечить безопасность, рассчитывают в ЦИКе. Предполагается, что комиссии регионов сами определятся с тем, какими именно средствами из специального арсенала им следует воспользоваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя (август 2024 года)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя (август 2024 года)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Речь идет о субъектах, в которых действует «средний уровень реагирования»,— Крыме и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Как сообщил зампредседателя ЦИКа Николай Булаев, 14 сентября там пройдет 635 избирательных кампаний, в которых будет задействовано 10,5 тыс. избирательных участков, а проголосовать в общей сложности смогут 12,6 млн человек.

Применение дополнительных форм волеизъявления даст возможность работать с избирателями «распределенно», а также обеспечит максимальную безопасность избирательного процесса, которая остается главной целью, подчеркнул господин Булаев.

Он рассказал, как в ходе командировки в Курскую область обсуждал этот вопрос с коллегами из регионов: «Председатель рыльской комиссии очень подробно описывал, в каких условиях они живут, что количество дронов превышает количество птиц. Поэтому появление на улице любого человека может сопровождаться атакой на него независимо от того, кто он и что делает».

Дополнительные формы голосования подразумевают волеизъявление на придомовых территориях либо выезд членов комиссий в населенные пункты, транспортное сообщение с которыми затруднено.

Избирательные комиссии регионов, подчеркнул господин Булаев, сами принимают решение о том, как именно будет организован процесс. По его мнению, в Брянской и Курской областях может быть востребовано выездное голосование в местах проживания граждан, а вот в Крыму такой необходимости нет. Кроме того, у регионов есть возможность провести досрочное голосование — не ранее чем за десять дней до начала основного, что также позволит снизить риски.

Напомним, впервые право использовать дополнительные формы голосования и самостоятельно определять его длительность (в пределах уже установленных ЦИКом сроков) получили новые регионы на выборах в 2023 году.

В ходе президентской кампании такое право появилось у Белгородской, Брянской и Курской областей, а на сентябрьских выборах 2024 года в список были добавлены Воронежская и Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Дополнительно избиркомам разрешили передавать информацию об итогах голосования по техническим каналам связи с последующей доставкой протоколов, информацию об избирательных участках и членах комиссий закрыли, а для СМИ установили особый порядок аккредитации.

В завершение заседания председатель ЦИКа Элла Памфилова напомнила, что в конце июля на портале госуслуг стартует прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое будет проходить в 24 регионах. Подать заявление можно будет с 28 июля по 8 августа в регионах, где голосование продлится три дня, с 29 июля по 9 августа — там, где решили ограничиться двумя, и с 30 июля по 10 августа — в случае однодневного голосования. Через участковые комиссии записаться на ДЭГ можно будет с 3 сентября. По данным ЦИКа, трехдневный формат голосования предпочло подавляющее большинство (37 регионов). В течение двух дней будет голосовать Курганская область. В Татарстане, Ульяновской и Ивановской областях будут голосовать только 14 сентября.

Анастасия Корня