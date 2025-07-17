Российские граждане не пострадали при столкновениях в Сирии

Пострадавших среди граждан России из-за столкновений в Сирии и израильских атак по Арабской Республике нет. Об этом сообщил МИД РФ. Российская сторона выразила обеспокоенность из-за нового витка насилия в Сирии и осудила Израиль за нарушение норм международного права.

«Обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом»,— говорится в заявлении ведомства.

15 и 16 июля, выступив в защиту друзов, столкнувшихся с сирийскими правительственными силами, Израиль начал наносить удары по Сирии. Атакам подверглись в том числе здание Генштаба в Дамаске и военный объект вблизи президентского дворца. По данным сирийского Минздрава, погибли три человека, пострадали 34.

Лусине Баласян