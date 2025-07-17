Британия и Германия разработают ракеты дальностью более 2 тыс. км

Великобритания и Германия в течение следующего десятилетия разработают новые ракеты, дальность полета которых превысит 2 тыс. км. Их создание анонсировал британский премьер-министр Кир Стармер в преддверии визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он посетит Лондон 17 июля, сказано в пресс-релизе канцелярии Соединенного Королевства.

Господин Стармер заявил, что будет подписан первый для двух стран договор о дружбе и сотрудничестве. Он будет предусматривать более тесное взаимодействие по нескольким направлениям, в том числе в сферах миграции, безопасности, торговли и инфраструктуры. Лидеры двух стран, в частности, намерены принять обязательство по созданию системы высокоточного удара (Deep Precision Strike). Ее развитие «обеспечит безопасность британского населения и укрепит сдерживающий потенциал НАТО», уверен Лондон. Также она должна укрепить оборонный сектор Великобритании и Европы за счет «значительных промышленных инвестиций». Объем вложений не раскрывается.

Анонсированное соглашение Германии и Великобритании также включает пункт о взаимопомощи в случае любой стратегической угрозы для одной из стран. Схожие договоры обе страны уже имеют с Францией. После подписания документа Германия будет обеспечена обязательствами о взаимопомощи с обеими ядерными державами Европы.

Подробности — в материале «Ъ» «У немцев и британцев наметился союз».