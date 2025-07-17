В Пятигорске разыскивают без вести пропавшего пенсионера
В поселке Свободном 16 июля вышел из дома и не вернулся 83-летний Василий Кравченко. Его местонахождение до настоящего времени неизвестно. О начавшемся поиске пенсионера сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Пятигорску
Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Пятигорску
По приметам, рост пропавшего 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в бежевый пиджак, черные бриджи, черные тапки и панаму цвета хаки.
Сотрудники полиции города Пятигорска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина.