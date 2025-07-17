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В Пятигорске разыскивают без вести пропавшего пенсионера

В поселке Свободном 16 июля вышел из дома и не вернулся 83-летний Василий Кравченко. Его местонахождение до настоящего времени неизвестно. О начавшемся поиске пенсионера сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Пятигорску

Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Пятигорску

Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Пятигорску

По приметам, рост пропавшего 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в бежевый пиджак, черные бриджи, черные тапки и панаму цвета хаки.

Сотрудники полиции города Пятигорска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина.

Наталья Белоштейн

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