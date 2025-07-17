В Кабардино-Балкарии откроют пять новых школ

В Кабардино-Балкарии появится пять новых школ. Три учебных заведения откроют в Нальчике, еще по одной – в Тереке и Терсколе. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В республике также планируют построить три детских сада в Баксане, Кенделене и Старом Череке. Отмечается, что Кабардино-Балкария вошла в число лидеров по динамике жилищного строительства – общий объем с 2019 года составил более 2,5 млн кв. м.

Кроме того, в 2025 году на дорожное строительство из федерального и регионального бюджетов выделили более 2,4 млрд руб. – всего запланированы работы на 19 объектах.

Константин Соловьев