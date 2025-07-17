Верховный суд Южной Кореи подтвердил оправдательный приговор главе Samsung

17 июля Верховный суд Южной Кореи оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный ранее Высоким судом Сеула председателю совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну. В феврале сеульский суд постановил, что господин Ли невиновен в финансовых и биржевых махинациях, в которых его обвиняли.

Обвинения по 19 пунктам, выдвинутые прокуратурой еще в сентябре 2020 года, касались $8-миллиардного слияния подразделений Samsung — Samsung C&T и Cheil Industries. Прокуратура утверждала, что при совершении сделки Cheil Industries с помощью махинаций с финансовой отчетностью завысила свою стоимость на $3,9 млрд.

Главным бенефициаром этих манипуляций прокуратура сочла господина Ли, крупного акционера Cheil Industries. Однако, по мнению суда, хотя бухгалтерская отчетность и велась с использованием «ненадлежащих приемов», итоговые данные отражали реальную финансовую картину. Суд также поддержал решение нижестоящей инстанции, сочтя, что слияние компаний не повлекло за собой убытки для акционеров Samsung C&T.

«Сегодняшнее решение Верховного суда окончательно подтвердило, что слияние компаний проходило законно»,— сообщили юристы Samsung. После оглашения вердикта акции компании выросли в цене на 3%.

Евгений Хвостик