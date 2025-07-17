В Ставропольском крае ожидается экстремальная жара до 40°С
Ставропольский Гидрометцентр предупреждает о сильной жаре до 40°С в северных и юго-восточных районах региона 18-19 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Экстремальные температуры ожидаются во второй половине дня обоих дней. МЧС Ставрополья выпустило рекомендации для защиты от теплового и солнечного ударов.
Спасательное ведомство призывает при работе на открытом солнце обязательно надевать головной убор. Выходя из дома в жару, следует избегать обтягивающей одежды и синтетических материалов — тело должно свободно дышать. Для этого подходят вещи из натуральных тканей.
Также МЧС рекомендует пить как можно больше жидкости в период аномальной жары.