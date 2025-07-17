Кремль продолжает анализировать заявления Трампа о 50-дневном ультиматуме

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти продолжают анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Американский лидер пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если Москва и Киев не договорятся о мире через 50 дней.

«Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает. Я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Дональд Трамп в последние дни критиковал Россию за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта и говорил, что разочарован Владимиром Путиным. Президент США не только пригрозил ужесточить санкции против России, но и заявил о планах направить дополнительное вооружение Украине. Российский МИД назвал неприемлемыми подобные ультиматумы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выгоды и угрозы».