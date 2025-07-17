Уголовное дело возбудили из-за сбитого самокатом годовалого нижегородца

По факту травмирования годовалого мальчика из-за наезда на него электросамоката в Автозаводском районе Нижнего Новгороде возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), сообщили в СКР 17 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в ГАИ сообщали, что 15 июля на улице Краснодонцев, 21 водитель самоката, на вид около 40 лет, сбил ребенка 2024 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.

В СК данным случаем заинтересовались после появления информации в СМИ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия Нижнего Новгорода не планирует вводить полный запрет на использование электросамокатов.

Галина Шамберина